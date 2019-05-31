"Валенсия" нацелилась на хавбека "Барселоны"

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"Валенсия" нацелилась на хавбека "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес летом может оказаться в "Валенсии", сообщает Marca.

По сведениям издания, на подписании 25-летнего испанца настаивает главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Вильярреале".

Суарес вторую половину текущего сезона провёл на правах аренды в "Арсенале", сыграл всего 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Контракт хавбека с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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