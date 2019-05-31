"Валенсия" нацелилась на хавбека "Барселоны"
Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес летом может оказаться в "Валенсии", сообщает Marca.
По сведениям издания, на подписании 25-летнего испанца настаивает главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Вильярреале".
Суарес вторую половину текущего сезона провёл на правах аренды в "Арсенале", сыграл всего 6 матчей, результативными действиями не отличался.
Контракт хавбека с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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|Валенсия
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|38
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|Атлетик Бильбао
|38
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|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
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|50
|12
|Эйбар
|38
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
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|41
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|Сельта Виго
|38
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|18
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|38
|37
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|Уэска
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|33
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|Райо Вальекано
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|32