"Валенсия" нацелилась на игрока "Генгама"

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"Валенсия" нацелилась на игрока "Генгама"

"Валенсия" нацелилась на полузащитника "Генгама" Клемана Гренье, сообщает Get French Football News.

По информации источника, "летучие мыши" рассматривают вариант с приобретением 27-летнего француза в летнее трансферное окно.

В контракте Гренье с "Генгамом" прописана опция выкупа за три миллиона евро.

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