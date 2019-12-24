"Валенсия" нацелилась на игрока "Манчестер Сити"

"Валенсия" заинтересована в возвращении защитника Жоау Канселу, который сейчас выступает за "Манчестер Сити".

По информации AS, "летучие мыши" намерены в январе арендовать португальского фулбека.

Сам футболист готов вернуться на "Месталью", где он выступал с 2014 по 2018 год.

25-летний Канселу в текущем сезоне сыграл за "Сити" всего 15 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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