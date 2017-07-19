"Валенсия" нацелилась на Крыховяка
Хавбек ПСЖ Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в испанской Примере, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, в услугах игрока заинтересована "Валенсия", которая уже начала вести переговоры с французским клубом по его трансферу.
Сообщается, что Крыховяк не входит в планы ПСЖ на следующий сезон. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
В прошлом сезоне Крыховяк сыграл 19 матчей во всех турнирах.
Читайте также: "Рома" нацелилась на защитника "Валенсии". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ обыгрывает "Рому" в серии пенальти в первом туре Международного кубка чемпионов
-
Официально: "Челси" и "Реал" согласовали трансфер Мораты
-
"Ювентус" объявил о трансфере Щесны
-
Благодаря двум точным выстрелам Ивоби, "Арсенал" вырывает победу над "Баварией"
-
"Ювентус" и три топ-клуба АПЛ претендуют на Томаса Мюллера
Лента новостей
-
Текущим летом на трансферах "Реал" заработал почти 140 миллионов евро
-
Бартомеу: "Я спокоен, все клубы мира хотят Неймара"
-
Сапета: "Борьба за еврокубки? Первые пять-шесть туров прояснят картину"
-
Эмери: "Важно иметь в команде такого игрока, как Неймар"
-
ПСЖ готов побороться с "Миланом" за одного из лучших бомбардиров Европы
-
Маркиньос: "Меня Неймар не предупреждал о своем переходе"
-
Агент: "Спартак" не интересовался Баделем"
-
Верратти продлит контракт с ПСЖ
-
"Милан" ждет новостей по Белотти
-
"Челси" не теряет надежд заполучить бека "Реала"
-
Новичок "Локомотива" Рыбус опроверг интерес к своей персоне "Спартака"
-
"Атлетико" может получить тройную выгоду с трансфера Мораты в "Челси"
-
Тиаго Силва: "Будет интересно, если Неймар присоединится к проекту ПСЖ"
-
"Зенит" отказался от приобретения защитника сборной Бразилии
-
Эмери анонсировал громкое подписание своим клубом
-
"Барселона" может отложить переговоры по одной из своих приоритетных трансферных целей до зимы
-
Возможный уход Неймара может "ударить" по Роналду
-
Глава "Mediapro": "Неймар предпринимает шаги, чтобы покинуть "Барселону"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Тоттехэма"
-
Эрнанес вернулся в "Сан-Паулу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20