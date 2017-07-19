"Валенсия" нацелилась на Крыховяка

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"Валенсия" нацелилась на Крыховяка

Хавбек ПСЖ Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в испанской Примере, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, в услугах игрока заинтересована "Валенсия", которая уже начала вести переговоры с французским клубом по его трансферу.

Сообщается, что Крыховяк не входит в планы ПСЖ на следующий сезон. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Крыховяк сыграл 19 матчей во всех турнирах.

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