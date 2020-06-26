"Валенсия" нацелилась на основного вратаря "Челси"

"Валенсия" проявляет интерес к испанскому вратарю "Челси" Кепе Аррисабалаге, сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский клуб намерен арендовать футболиста на два года с правом последующего выкупа. Трансфер вполне может состояться, так как главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не доволен игрой Аррисабалаги.

"Челси" может купить голкипера "Аякса" Андре Онану, преемником которого может стать вратарь "Валенсии" Яспер Силлессен, а на его место "летучие мыши" рассматривают Кепу.

В нынешнем сезоне 25-летний Кепа провел за "Челси" 35 матчей во всех турнирах и пропустил 45 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Валенсия" Черышева проиграла "Эйбару" в матче Примеры. | http://soccernews.ru