"Валенсия" нацелилась на перспективного форварда из Сегунды
Форвард "Кадиса" Ману Вальехо стал трансферной целью "Валенсии", сообщает испанская пресса.
"Летучие мыши" хотят до конца января купить нового нападающего и бомбардир андалусийской команды является наиболее доступным вариантом.
Стоит отметить, что в текущем сезоне Вальехо забил 8 голов в 25 матчах за "Кадис". А заплатить за него придётся не менее 6 миллионов евро.
Ранее "Валенсия" провалила попытки подписать Мариано Диаса из "Реала" и Хавьера Эрнандеса из "Вест Хэма".
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