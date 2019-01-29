"Валенсия" нацелилась на перспективного форварда из Сегунды

Форвард "Кадиса" Ману Вальехо стал трансферной целью "Валенсии", сообщает испанская пресса.

"Летучие мыши" хотят до конца января купить нового нападающего и бомбардир андалусийской команды является наиболее доступным вариантом.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Вальехо забил 8 голов в 25 матчах за "Кадис". А заплатить за него придётся не менее 6 миллионов евро.

Ранее "Валенсия" провалила попытки подписать Мариано Диаса из "Реала" и Хавьера Эрнандеса из "Вест Хэма".

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