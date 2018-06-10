"Валенсия" нацелилась на талантливого серба

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"Валенсия" нацелилась на талантливого серба

"Валенсия" нацелилась на нападающего "Црвены Звезды" Уроша Рачича, сообщает Marca.

По сведениям издания, "летучие мыши" близки к подписанию 20-летнего серба за два миллиона евро.

Ожидается, что вскоре Рачич заключит с "Валенсией" четырёхлетний контракт.

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