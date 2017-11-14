"Валенсия" нацелилась на защитника "МЮ"

Теги манчестер юнайтедваленсияматтео дармиан

"Валенсия" нацелилась на защитника "МЮ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может продолжить карьеру в Примере.

Как сообщает Football Italia, в услугах футболиста заинтересована "Валенсия". "Летучие мыши" попробуют в январе заполучить игрока, за которого "МЮ" хотят выручить не менее 20 миллионов евро.

Также Дармианом интересуются "Наполи" и "Рома".

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