"Валенсия" нацелилась на защитника "Реала"

"Валенсия" изучает возможность подписания левого защитника мадридского "Реала" Серхио Регилона.

По информации Football Espana, "летучие мыши" нуждаются в новом фулбеке, поскольку по окончании сезона команду покинет Хауме Коста.

"Валенсия" намерена арендовать 23-летнего футболиста на следующий сезон.

С прошлого лета Регилон выступает на правах аренды за "Севилью", сыграл 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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