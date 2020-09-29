"Валенсия" нацелилась на защитника "Ювентуса"

Теги валенсияювентусданиэле руганитрансферы

"Валенсия" нацелилась на защитника "Ювентуса"

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани может в ближайшее время стать игроком "Валенсии".

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, "летучие мыши" заинтересованы в аренде итальянца.

Впрочем, "старую синьору" такой формат сделки не устраивает - клуб рассчитывает на полноценную продажу 26-летнего футболиста.

Рыночная стоимость Ругани - 12 миллионов евро. За пять сезонов в составе "Ювентуса" он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 101 матче.

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