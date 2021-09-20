"Валенсия" начала работу над продлением контракта Солера
Фото: инстаграм Солера/Автор неизвестен
"Валенсия" намерена сохранить лидеров команды и уже начала работу над продлением некоторых контрактов.
Как сообщает издание Marca, руководство "летучих мышей" уже запустило работу по продлению соглашений вице-капитана команды Карлоса Солера и молодого опорного полузащитника Уго Гильямона.
Напомним, что ранее Солер в интервью заявил, что не против остаться в стане хозяев "Местальи". Его контракт рассчитан до 2023 года.
Также не пропустите: Суд дал УЕФА пять дней, чтобы отменить санкции против Суперлиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Карло Анчелотти недоволен плотностью календаря
-
Победы "Зенита" над "Рубином" и ЦСКА над "Спартаком", ничья "Локомотива" и поражения "Сочи" и "Ростова": все результаты 8-го тура РПЛ
-
ЦСКА вырвал победу у "Спартака" в центральном матче 8-го тура РПЛ
-
"Валенсия" теряет своего капитана
-
Английские клубы следят за талантом "Боруссии"
-
"Реал" считает Винисиуса неприкасаемым игроком
-
"Зенит" уверенно обыграл "Рубин" в матче РПЛ
-
"Валенсия" начала работу над продлением контракта Солера
-
Хамес может перейти в клуб из Катара
-
Стали известны сроки восстановления Дани Карвахаля
-
Суд дал УЕФА пять дней, чтобы отменить санкции против Суперлиги
-
1
Назвала причина замены Месси в матче с "Лионом"
-
"Локомотив" не смог обыграть "Урал" в матче РПЛ
-
Анчелотти высказался об идее проведения ЧМ каждые 2 года
-
"Ливерпуль" теряет Алькантару
-
"Вулверхэмптон" решил выкупить хавбека "Барселоны"
-
"Барселоне" придется заплатить Куману огромную сумму в случае увольнения
-
Марлос может покинуть "Шахтер"
-
Андронов рассказал, как Газзаев однажды сбежал с обеда в Киеве
-
Дзюба травмировал вратаря "Челси" Менди
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14