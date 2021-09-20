"Валенсия" начала работу над продлением контракта Солера

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"Валенсия" начала работу над продлением контракта СолераФото: инстаграм Солера/Автор неизвестен

"Валенсия" намерена сохранить лидеров команды и уже начала работу над продлением некоторых контрактов.

Как сообщает издание Marca, руководство "летучих мышей" уже запустило работу по продлению соглашений вице-капитана команды Карлоса Солера и молодого опорного полузащитника Уго Гильямона.

Напомним, что ранее Солер в интервью заявил, что не против остаться в стане хозяев "Местальи". Его контракт рассчитан до 2023 года.

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