"Валенсия" надолго теряет Гедеша

Вингер "Валенсии" Гонсалу Гедеш травмировался в матче 13-го тура Примеры против "Барселоны", сообщает официальный сайт клуба.

У 20-летнего португальца выявлено повреждение фаланги пальца на левой ноге, в связи с чем, в ближайшее время он будет прооперирован.

Сроки восстановления одного из лидеров "летучих мышей" составят три-четыре недели.

В этом сезоне Гедеш сыграл за "Валенсию" 12 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. | http://soccernews.ru