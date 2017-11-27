"Валенсия" надолго теряет Гедеша

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"Валенсия" надолго теряет Гедеша

Вингер "Валенсии" Гонсалу Гедеш травмировался в матче 13-го тура Примеры против "Барселоны", сообщает официальный сайт клуба.

У 20-летнего португальца выявлено повреждение фаланги пальца на левой ноге, в связи с чем, в ближайшее время он будет прооперирован.

Сроки восстановления одного из лидеров "летучих мышей" составят три-четыре недели.

В этом сезоне Гедеш сыграл за "Валенсию" 12 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. | http://soccernews.ru

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