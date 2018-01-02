"Валенсия" намерена арендовать форварда "Атлетико" Лусиано Вьетто, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "летучие мыши" являются фаворитами в борьбе за 24-летнего аргентинца, который ранее был близок к переходу в лиссабонский "Спортинг".

В этом сезоне Вьетто сыграл за "Атлетико" сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Рафинья может перебраться в стан конкурента "Барселоны". | http://soccernews.ru