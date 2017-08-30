"Валенсия" намерена избавиться от Нани

"Валенсия" выставила на трансфер португальского полузащитника Нани, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, испанский клуб намерен расстаться с футболистом и он в данный момент ищет себе новую команду. Хавбеком интересуются "Лацио", "Бетис" и "Малага".

В прошлом сезоне 30-летний Нани провел за "Валенсию" 26 матчей и забил 5 голов.

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