"Валенсия" намерена перехватить трансферную цель "Интера"

"Валенсия" хочет купить бразильского нападающего "Бордо" Малкома, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб стал первым, кто сделал "Бордо" официальное предложение по трансферу бразильца. "Валенсия" рассматривает Малкома в качестве замену Гонсалу Гедешу, которого не удается выкупить у ПСЖ.

Стоит отметить, что 21-летний Малкома также входит в сферу интересов "Интера", "Эвертона" и "Ромы".

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