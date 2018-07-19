"Валенсия" намерена перехватить трансферную цель "Интера"

Теги валенсиябордомалком

"Валенсия" намерена перехватить трансферную цель "Интера"

"Валенсия" хочет купить бразильского нападающего "Бордо" Малкома, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб стал первым, кто сделал "Бордо" официальное предложение по трансферу бразильца. "Валенсия" рассматривает Малкома в качестве замену Гонсалу Гедешу, которого не удается выкупить у ПСЖ.

Стоит отметить, что 21-летний Малкома также входит в сферу интересов "Интера", "Эвертона" и "Ромы".

Не пропустите: "Валенсия" приняла важное решение по главному тренеру. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов