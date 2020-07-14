"Валенсия" намерена расстаться с тремя игроками. Черышева среди них нет

"Валенсия" хочет расстаться с тремя основными полузащитниками команды этим летом. Об этом сообщает Goal Espana.

По данным источника, руководство клуба рассказало, что клуб покинут Даниэль Парехо, Жоффре Кондогбья и Франсису Коклену. Руководство команды не рассчитывает на футболистов.

Напомним, в составе "Валенсии" выступает защитник Денис Черышев.

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