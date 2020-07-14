"Валенсия" намерена расстаться с тремя игроками. Черышева среди них нет

Теги валенсиядани парехожоффрей кондогбиятрансферы

"Валенсия" намерена расстаться с тремя игроками. Черышева среди них нет

"Валенсия" хочет расстаться с тремя основными полузащитниками команды этим летом. Об этом сообщает Goal Espana.

По данным источника, руководство клуба рассказало, что клуб покинут Даниэль ПарехоЖоффре Кондогбья и Франсису Коклену. Руководство команды не рассчитывает на футболистов.

Напомним, в составе "Валенсии" выступает защитник Денис Черышев.

Не пропустите: Diario Libero: Фарфан продлил контракт с "Локомотивом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арарат-Армения" выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд

"Арарат-Армения" выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов