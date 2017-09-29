"Валенсия" намерена выкупить Кондогбия

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"Валенсия" намерена выкупить Кондогбия

Руководство "Валенсии" собирается по окончании нынешнего сезона выкупить у "Интера" полузащитника Жоффрея Кондогбия, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, левантийский клуб уже согласовал этот вопрос с самим футболистом. За трансфер француза "летучие мыши" заплатят 25 миллионов евро плюс 30 процентов от будущей продажи.

24-летний Кондогбия сыграл за "Валенсию" пять матчей и забил один гол.

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