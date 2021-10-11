"Валенсия" нашла почти всю сумму на новый стадион

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"Валенсия" нашла почти всю сумму на новый стадионФото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Ла Лига сообщила, что "Валенсия" может выделить около ста миллионов евро из денег, которые она получит после соглашения с фондом CVC, на возобновление работ по строительству "Nou Mestalla".

В интервью SER Deportivos Valencia исполнительный генеральный директор Ла Лиги, Оскар Майо, сообщил, что процент, который "Валенсия" может выделить на инфраструктуру, составляет минимум 70%, но может достигать 85%.

"Конечно, это возможно. Если они решат не использовать 15% для сокращения долга, а использовать их в инфраструктуре, не будет никаких проблем", - сказал Оскар.

В итоге, "летучие мышы" смогут потратить от сделки с CVC 100 миллионов евро на завершение строительства нового стадиона. Ранее сообщалось, что возможно выделить только 80 миллионов из нужных 120.

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