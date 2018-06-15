"Валенсия" нашла усиление атаки в Серии А

"Валенсия" проявляет интерес к испанскому вингеру "Торино" Яго Фальке, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Торино" оценивает форварда в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний Фальке провел за "Торино" 40 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

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