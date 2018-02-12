"Валенсия" не без помощи арбитра вырывает победу в дерби у "Леванте"

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"Валенсия" не без помощи арбитра вырывает победу в дерби у "Леванте"

Валенсийское дерби на "Месталье" закрывало 23-й тур испанской Ла Лиги. "Валенсия" принимала "Леванте" и в случае победы могла вернуть себе третью строчку в турнирной таблице. Нужны были очки и "лягушкам", перед которыми стоит задача как можно дальше оторваться от зоны вылета. В матче первого круга команды сыграли 1:1, в тоже время на "Месталье" старейший клуб Валенсии никогда не праздновал победу.

На правах хозяев поля "летучие мыши" сразу же прибрали мяч к своим ногам, однако пройти к воротам Оласабаля было непросто. Игроки "Леванте" умело применяли прессинг, особо не давая сопернику разбежаться. Лишь после 10 минут игры у "Валенсии" стали появляться моменты.

Так на 12-й минуте после розыгрыша углового удар головой исполнил Санти Мина, однако мяч полетел выше ворот. Вскоре Солер получил мяч в штрафной после паса от Вьетто, качнул защитника "лягушек" и пробил в дальний угол – сфера просвистела рядом со штангой.

А затем в течение одной минуты соперники обменялись голами, которые были забиты после розыгрышей угловых. Сначала отличилась "Валенсия". Парехо навесил, Санти Мина освободился от опеки и головой пробил в ближний угол без шансов для вратаря – 1:0. Однако уже в ответной атаке гости выровняли положение в матче. Кампанья подал мяч в район одиннадцатиметровой отметки, а там Постиго слета пробил по мячу, отправив сферу в сетку – 1:1.

После этого "летучие мыши" снова завладели инициативой, сумев провести ряд потенциально острых атак. Однако на последнем рубеже "Леванте" уверенно действовал Оласабаль. Лишь в одном эпизоде "летучие мыши" действительно имели хорошую возможность отметиться голом. На 44-й минуте Гайя прострелил на ближнюю штангу, Санти Мина пробивал в падении, однако гостей спасла перекладина.

Второй же тайм стал отчасти бенефисом главного арбитра матча Медье Хименеса. А если говорить точнее, то два его решения повлияли на итоговый результат матча. По сути, до 65-й минуты ничего интересного на поле не происходило, если не считать позиционные атаки с обеих сторон и опаснейший удар Постиго, однако на выручку "Валенсии" пришла спина Кондогбии, благодаря чему мяч не попал в створ.

А затем в течение одной минуты случился два ключевых момента в матче. Сначала гости заработали угловой и после подачи Коке беспрепятственно поразил ворота ударом головой. Однако через секунду прозвучал свисток арбитра, который якобы зафиксировал фол левантийцев в атаке. Видеоповтор показал, что один из защитников "Валенсии" оказался на газоне после толчка от партнера по команде. Таким образом, у "Леванте" отобрали чистый гол.

В ответной же атаке "летучим мышам" удалось выйти вперед. Солер на скорости обыграл нескольких защитников "лягушек" и войдя в штрафную пробил по воротам. Оласабаль отбил мяч, но тут же пытался добить Санти Мина. Но и тут голкипер команды гостей выручил. И только подоспевший Вьетто выцарапал в борьбе с оппонентом мяч и отправил его в пустые ворота – 2:1.

Несмотря на такое развитие событий, напряжение в матче не спадало. Команда Рамона Муньиса продолжала искать свой шанс, и в одном из эпизодов классно пробивал Моралес, но Нето парировал мяч. Могли отличиться и хозяева поля, у которых усердствовал Санти Мина. В одной из атак он был близок к голу как никогда, но сфера угодила в каркас ворот.

Развязка же наступила за несколько минут до финального свистка. Дзадза и Робер спешили к мячу в штрафной "Леванте". Первый прокинул мяч, а затем врезался в защитника команды гостей. Оба оказались на газоне, но арбитр решил указать на "точку", хотя Робер едва ли здесь нарушал правила. Пенальти четко исполнил Парехо – 3:1.

"Валенсия" вырывает важную победу в дерби и возвращает себе третье место в турнирной таблице.      

"Валенсия" – "Леванте" – 3:1

Голы: Санти Мина, 17 – 1:0. Постиго, 18 – 1:1. Вьетто, 65 – 2:1. Парехо, 89, с пенальти – 3:1.

"Валенсия": Нето, Монтойя, Паулиста, Везу, Гайя, Солер (Максимович, 90+1), Парехо, Кондогбия (Коклен, 73), Гуэдеш, Санти Мина, Вьетто (Дзадза, 79).

"Леванте": Оласабаль, Коке (Боатенг, 87), Робер, Постиго, Луна, Кампанья, Лукич (Марти, 73), Дукуре (Барди, 72), И.Лопес, Моралес, Паццини.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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