"Валенсия" не смогла одолеть "Леганес" в матче Примеры
В 5-м туре испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Леганесом".
Теперь "Валенсия" занимает 13-е место, а "Леганес" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.
"Валенсия" - "Леганес" 1:1
Голы: Парехо (пен), 21 - 1:0, Оскар Родригес, 35 - 1:1
"Валенсия": Силлессен, Гайя (Коста, 56), Гарай, Габриэл Паулиста, Васс, Коклен (Ферран Торрес, 83), Парехо, Кондогбиа, Гедеш, Макси Гомес (Ли Кан Ин, 59), Родриго.
"Леганес": Сориано, Сильва, Омеруо, Сиовас (Родригес, 73), Бустинса, Рубен Перес, Оскар Родригес, Ресио, Руибаль (Авазьем, 57), Брэйтуэйт, Каррильо (Эн-Несири, 79).
Предупреждения: Ресио (23), Сиовас (41), Кондогбиа (59), Ферран Торрес (85), Сориано (86), Рубен Перес (88).
Читайте также: "Реал Сосьедад" добыл выездную победу над "Эспаньолом" и поднялся на 3-е место в Примере. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой"
-
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"
-
"Спартак" определился с заменой Кононову
-
"Динамо" потерпело поражение от худшей команды РПЛ
-
Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы
Лента новостей
-
"Аталанта" вырвала ничью в матче с "Фиорентиной"
-
Дортмундская "Боруссия" на последних минутах упустила победу над "Айнтрахтом"
-
ЦСКА чуть не растратил преимущество в три гола, однако добыл победу над "Краснодаром"
-
Нойер намерен продлить соглашение с "Баварией"
-
"Болонья" - "Рома" - 1:2, "Лечче" - "Наполи" - 1:4 (видеообзоры матчей Серии А)
-
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой"
-
"Байер" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Хавертца
-
"Анжер" разобрался со "Сент-Этьеном" и сравнялся по очкам с ПСЖ
-
1
ПСВ и "Аякс" не смогли выявить победителя и по-прежнему лидируют в чемпионате
-
Хави: "Я смогу найти подход к Месси"
-
Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу"
-
"Валенсия" не смогла одолеть "Леганес" в матче Примеры
-
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:3, "Хетафе" - "Мальорка" - 4:2 (видеообзоры матчей Примеры)
-
Дубль сына Тюрама принес менхенгладбахской "Боруссии" победу над "Фортуной"
-
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уралом"
-
"Ренн" и "Лилль" победителя не выявили
-
"Рома" и "Наполи" добыли победы в своих матчах и другие результаты 4-го тура Серии А
-
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"
-
1
Зинченко выложил фото в постели со своей девушкой
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух футболистах "Тоттенхэма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0