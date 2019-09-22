"Валенсия" не смогла одолеть "Леганес" в матче Примеры

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"Валенсия" не смогла одолеть "Леганес" в матче Примеры

В 5-м туре испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Леганесом".

Теперь "Валенсия" занимает 13-е место, а "Леганес" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

"Валенсия" - "Леганес" 1:1

Голы: Парехо (пен), 21 - 1:0, Оскар Родригес, 35 - 1:1

"Валенсия": Силлессен, Гайя (Коста, 56), Гарай, Габриэл Паулиста, Васс, Коклен (Ферран Торрес, 83), Парехо, Кондогбиа, Гедеш, Макси Гомес (Ли Кан Ин, 59), Родриго.

"Леганес": Сориано, Сильва, Омеруо, Сиовас (Родригес, 73), Бустинса, Рубен Перес, Оскар Родригес, Ресио, Руибаль (Авазьем, 57), Брэйтуэйт, Каррильо (Эн-Несири, 79).

Предупреждения: Ресио (23), Сиовас (41), Кондогбиа (59), Ферран Торрес (85), Сориано (86), Рубен Перес (88).

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