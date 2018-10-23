"Валенсия" не сумела обыграл "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов швейцарский "Янг Бойз" на своем поле сыграл вничью с испанской "Валенсией". Счет в первом тайме открыл Миши Батшуайи, но во втором половине встречи положение уравнял Гийом Оаро.

"Янг Бойз" Швейцария – "Валенсия" Испания - 1:1 (0:1)

Голы: Батшуайи, 26 - 0:1, Оаро, 55 (с пенальти) - 1:1

"Янг Бойз": Вельфли, фон Берген, Бенито, Мбабу, Сулеймани (Нгамале, 74), Соу, Саного, Лаупер, Фасснахт (Бертоне, 85), Ассале, Оаро (Нсаме, 79).

"Валенсия": Нето, Габриэл, Гайя, Пиччини, Диакаби, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 70), Ферран Торрес (Гамейро, 67), Родриго, Батшуайи.

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