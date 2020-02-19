"Валенсия" недовольна качеством газона на "Сан-Сиро"

"Валенсия" пожаловалась УЕФА на состояние газона на "Сан-Сиро", где домашние матчи играет "Аталанта".

Как сообщает Marca, на предматчевой пресс-конференции наставник "летучих мышей" Альберт Селадес и хавбек Дани Парехо заявили, что у команд испанской Сегунды поля лучшего качества.

Стоит отметить, что с 9 по 17 февраля "Сан-Сиро" принял четыре поединка.

Игра между "Аталантой" и "Валенсией" состоится сегодня в 23:00 (мск).

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