"Валенсия" недовольна качеством газона на "Сан-Сиро"
"Валенсия" пожаловалась УЕФА на состояние газона на "Сан-Сиро", где домашние матчи играет "Аталанта".
Как сообщает Marca, на предматчевой пресс-конференции наставник "летучих мышей" Альберт Селадес и хавбек Дани Парехо заявили, что у команд испанской Сегунды поля лучшего качества.
Стоит отметить, что с 9 по 17 февраля "Сан-Сиро" принял четыре поединка.
Игра между "Аталантой" и "Валенсией" состоится сегодня в 23:00 (мск).
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