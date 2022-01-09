"Валенсия" недовольна пенальти в свои ворота в матче с "Реалом"

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"Валенсия" недовольна пенальти в свои ворота в матче с "Реалом"Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

"Валенсия" в матче 20-го тура Ла Лиги на выезде проиграла мадридскому "Реалу" со счетом 1:4.

На 43-й минуте встречи французский нападающий королевского клуба Карим Бензема реализовал пенальти после падения Каземиро в штрафной площади. 

"Летучие мыши" остались недовольны решением арбитра в этом эпизоде.

Пресс-служба "Валенсии" в твиттере клуба написала "Ограбление в Мадриде начинает повторяться", а также отметила аккаунт испанского сериала "Бумажный дом", в котором рассказывается об ограблениях Испанского королевского монетного двора и Банка Испании в столице страны.

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