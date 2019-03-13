"Валенсия" недовольна погодой в "Краснодаре"
"Валенсию" не устраивает погода в Краснодаре. Испанская команда прилетел в Россию на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром".
Матч пройдет завтра, 13 марта. Начало - в 20:55 (мск). Первая встреча закончилась со счетом 2:1.
"Холодновато тут", - написали испанцы в твиттере.
It's FREEZING out there ... pic.twitter.com/ZxUo7rPzkC— Valencia CF English (@valenciacf_en) 13 марта 2019 г.
На данный момент в Краснодаре 0 градусов.
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