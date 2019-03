"Валенсия" недовольна погодой в "Краснодаре"

"Валенсию" не устраивает погода в Краснодаре. Испанская команда прилетел в Россию на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром".

Матч пройдет завтра, 13 марта. Начало - в 20:55 (мск). Первая встреча закончилась со счетом 2:1.

"Холодновато тут", - написали испанцы в твиттере.

It's FREEZING out there ... pic.twitter.com/ZxUo7rPzkC