"Валенсия" объявила о переходе Нето

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"Валенсия" объявила о переходе Нето

Бразильский вратарь "Ювентуса" Нето перешел в "Валенсию", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Голкипер подписал с испанским клубом контракт до лета 2021 года.

27-летний Нето выступал за "Ювентус" с 2015 года, провел за клуб 22 матча и пропустил 15 голов. Ранее играл за "Атлетико Паранаэнсе" и "Фиорентину". Двукратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 6 миллионов евро.

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