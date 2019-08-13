"Валенсия" объявила о переходе ветерана "Вильярреала"

Защитник "Вильярреала" Хауме Коста перешел в "Валенсию", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с "летучими мышами" контракт до лета 2020 года.

31-летний Коста является воспитанником "Валенсии". В 2010 году он перешел в "Вильярреал", за который сыграл 243 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 18 результативных передач. Также играл за "Кадис". Сыграл пять матчей за юношескую сборную Испании U17. Ориентировочная стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

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