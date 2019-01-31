"Валенсия" объявила о переходе защитника сборной Аргентины

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"Валенсия" объявила о переходе защитника сборной Аргентины

Аргентинский защитник "Сельты" Факундо Ронкалья перешел в "Валенсию", сообщает официальный сайт клуба.

"Летучие мыши" арендовали футболиста до конца нынешнего сезона.

31-летний Ронкалья выступает за "Сельту" с 2016 года, провел за клуб 83 матча и забил три гола. Ранее играл за "Боку Хуниорс", "Эспаньол", "Эстудиантес", "Фиорентину" и "Дженоа". За сборную Аргентины сыграл 14 матчей.

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