"Валенсия" объявила о подписании нового контракта с Солером

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"Валенсия" объявила о подписании нового контракта с Солером

"Валенсия" объявила о продлении контракта с хавбеком Карлосом Солером. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение 22-летнего футболиста с "летучими мышами" будет рассчитано до лета 2023 года. В новом контракте прописана сумма отступных в размере 150 млн евро.

Солер - воспитанник "Валенсии". За клуб он провел 125 встреч, в которых отметился 10 голами и 17 ассистами.

"Валенсия" после 17 туров Примеры занимает 8 место, набрав 27 очков.

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