"Валенсия" объявила о предстоящем переходе Гамейро



Французский нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро перейдет в "Валенсию", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны обо всем договорились. Сумма трансфера составит около 18 миллионов евро. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование и подпишет с валенсийским клубом контракт.

В прошлом сезоне 31-летний Гамейро провел 25 матчей в чемпионате Испании и забил 7 голов.

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