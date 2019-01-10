"Валенсия" объявила о прекращении аренды форварда "Челси"



Спортивный директор "Валенсии" Матеу Алемани заявил, что бельгийский нападающий команды Миши Батшуайи, который выступает за испанский клуб на правах аренды, в ближайшее время покинет клуб.

"По Батшуайи все решено. В данный момент мы ведем переговоры о переходе Батшуайи в другой клуб на шесть месяцев аренды, которые еще остаются. Миши в ближайшее время покинет "Валенсию". Он уже знает о решении клуба. Надеюсь, что этот вопрос решится поскорее", - приводит слова Алемани Sky Sports.

"Валенсия" арендовала 25-летнего Батшуайи у "Челси" летом 2018 года за 3,3 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 23 матча во всех турнирах и забил три гола.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на игрока "Челси". | http://soccernews.ru