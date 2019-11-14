"Валенсия" объявила о продлении контракта с Доменеком
Вратарь Хайме Доменек продлил контракт с "Валенсией", сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года. Отступные в договоре составляют 50 миллионов евро.
29-летний Доменек выступает за "Валенсию" с 2013 года, сыграл 60 матчей и пропустил 69 голов.
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|12
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|12
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|Атлетико Мадрид
|13
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|13
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|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
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|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
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|11
|Вильярреал
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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|14
|Алавес
|13
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|15
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|13
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|13
|14
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|Бетис
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|Сельта Виго
|13
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|Леганес
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