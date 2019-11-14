"Валенсия" объявила о продлении контракта с Доменеком

Вратарь Хайме Доменек продлил контракт с "Валенсией", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года. Отступные в договоре составляют 50 миллионов евро.

29-летний Доменек выступает за "Валенсию" с 2013 года, сыграл 60 матчей и пропустил 69 голов.

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