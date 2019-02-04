"Валенсия" объявила о продлении контракта с одним из своих лидеров
"Валенсия" продлила соглашение с хавбеком Дани Парехо.
Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт 29-летнего испанца будет действовать до 2022 года. Клаусула футболиста теперь составляет 50 миллионов евро.
Парехо выступает за "Валенсию" с 2011 года. За это время он провел 320 матчей, забил 50 голов и отдал 50 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Эспаньол
|22
|25
|15
|Сельта Виго
|22
|24
|16
|Жирона
|22
|24
|17
|Леганес
|21
|23
|18
|Райо Вальекано
|21
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15