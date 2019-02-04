"Валенсия" объявила о продлении контракта с одним из своих лидеров

"Валенсия" продлила соглашение с хавбеком Дани Парехо.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт 29-летнего испанца будет действовать до 2022 года. Клаусула футболиста теперь составляет 50 миллионов евро.

Парехо выступает за "Валенсию" с 2011 года. За это время он провел 320 матчей, забил 50 голов и отдал 50 результативных передач.

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