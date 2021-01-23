"Валенсия" объявила о продлении контракта с основным защитником
"Валенсия" заключила новое соглашение с центральным защитником Габриэлем Паулистой.
Контракт между сторонами продлён до июня 2024 года. Предыдущий договор истекал по окончании следующего сезона.
30-летний Паулиста выступает за "Валенсию" с лета 2017 года. Бразилец сыграл за "летучих мышей" 138 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
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