"Валенсия" объявила о трансфере Черышева

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"Валенсия" объявила о трансфере Черышева

"Валенсия" выкупила права на вингера "Вильярреала" Дениса Черышева, информирует официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что за россиянина "летучие мыши" заплатят 5 миллионов евро.

Черышев в минувшем сезоне выступал за "Валенсию" на правах аренды, сыграл 41 матч, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Цвета "Вильярреала" 28-летний игрок защищал с лета 2016 года. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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