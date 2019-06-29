"Валенсия" объявила о трансфере Черышева
"Валенсия" выкупила права на вингера "Вильярреала" Дениса Черышева, информирует официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что за россиянина "летучие мыши" заплатят 5 миллионов евро.
Черышев в минувшем сезоне выступал за "Валенсию" на правах аренды, сыграл 41 матч, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
Цвета "Вильярреала" 28-летний игрок защищал с лета 2016 года. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
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|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
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|30
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|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
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|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
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|20