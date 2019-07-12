"Валенсия" объявила о выкупе трансфера Черышева

"Валенсия" выкупила трансфер российского полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Футболист подписал с "Валенсией" контракт до лета 2022 года. Сумма отступных в контракте составила 80 миллионов евро.

28-летний Черышев выступал за "Вильярреал" с 2016 года, провел за клуб 90 матчей, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. В минувшем сезоне он играл за "Валенсию" на правах аренды, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 41 поединке. Также играл за "Реал" и "Севилью". За сборную России сыграл 22 матча и забил девять голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

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