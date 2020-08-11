"Валенсия" объявила о выявлении двух заражённых коронавирусом

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"Валенсия" объявила о выявлении двух заражённых коронавирусом

"Валенсия" опубликовала на своём официальном сайте заявление о ситуации с коронавирусом в клубе.

Тестирование на COVID-19 прошли футболисты, тренеры и другие сотрудники "летучих мышей".

Заболевание было обнаружено у двоих человек. Их имена и должности не называются.

Напомним, что в минувшем сезоне "Валенсия" финишировала в Примере на 9-м месте и не попала в еврокубки.

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