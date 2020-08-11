"Валенсия" объявила о выявлении двух заражённых коронавирусом
"Валенсия" опубликовала на своём официальном сайте заявление о ситуации с коронавирусом в клубе.
Тестирование на COVID-19 прошли футболисты, тренеры и другие сотрудники "летучих мышей".
Заболевание было обнаружено у двоих человек. Их имена и должности не называются.
Напомним, что в минувшем сезоне "Валенсия" финишировала в Примере на 9-м месте и не попала в еврокубки.
Не пропустите: Два игрока "Атлетико" пропустят четвертьфинал Лиги Чемпионов из-за заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
главное
-
Широков извинился за инцидент с избиением арбитра
-
Главные новости дня: 10 августа
-
Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до октября
-
"МЮ" обыграл "Копенгаген" в дополнительное время в матче 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
-
"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
Лента новостей
-
"Валенсия" объявила о выявлении двух заражённых коронавирусом
-
Владелец "Сочи" Ротенберг высказался о переходе Кокорина в "Спартак"
-
"Ротор" близок к подписанию защитника "Локомотива"
-
"Манчестер Юнайтед" не теряет надежд купить Санчо этим летом
-
Владелец "Сочи" Ротенберг прокомментировал судейство в матче со "Спартаком"
-
Уткин дал оценку использованию VAR в РПЛ
-
Семак высказался об имитации секса Дзюбой и Азмуном в чемпионской раздевалке
-
Широкова отстранили от работы на "Матч ТВ"
-
"Интер" установил рекорд Лиги Европы
-
Широков извинился за инцидент с избиением арбитра
-
Агент Гильерме отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
Сульшер стал пятым тренером, выведшим "Манчестер Юнайтед" в полуфинал еврокубка
-
Новичок ЦСКА Гайч сравнил уровень футбола в России и Аргентине
-
"Ротор" подписал защитника сборной Армении
-
Главные новости дня: 10 августа
-
1
Экс-хавбек "Милана" Меркель может стать игроком "Сочи"
-
1
Новичок "Ливерпуля" Цимикас прокомментировал свой переход
-
Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до октября
-
1
Арбитр, которого избил Широков: "Со здоровьем все хорошо, жить буду"
-
1
"МЮ" обыграл "Копенгаген" в дополнительное время в матче 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14