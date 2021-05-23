"Валенсия" объявила об уходе пятерых футболистов

Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила об уходе сразу пятерых игроков.

Команду покинули защитник Эльяким Мангала и нападающий Кевин Гамейро на правах свободных агентов. Защитник Ферру, хавбек Кристиан Олива и форвард Патрик Кутроне вернутся из аренды в "Бенфику", "Кальяри" и "Вулверхэмптон" соответственно.

Ранее сообщалось, что команду также покинет главный тренер Хави Грасия.

В прошедшем сезоне Ла Лиги "Валенсия" заняла 13 место.

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