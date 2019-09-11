"Валенсия" объявила об увольнении Марселино

Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль уволен с занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба.

"Мы благодарим Марселино за его вклад и отношение к работе в течение этих двух лет. Мы желаем ему успехов в будущем", - говорится в официальном заявлении "летучих мышей".

Предположительно, тренер отправлен в отставку из-за конфликта с владельцем клуба Питером Лимом.

54-летний Марселино возглавлял "Валенсию" с 2017 года. С командой он выиграл Кубок Испании в сезоне 2018/19.

Не пропустите: Месси пропустит ещё один матч. | http://soccernews.ru