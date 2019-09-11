"Валенсия" объявила об увольнении Марселино
Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль уволен с занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба.
"Мы благодарим Марселино за его вклад и отношение к работе в течение этих двух лет. Мы желаем ему успехов в будущем", - говорится в официальном заявлении "летучих мышей".
Предположительно, тренер отправлен в отставку из-за конфликта с владельцем клуба Питером Лимом.
54-летний Марселино возглавлял "Валенсию" с 2017 года. С командой он выиграл Кубок Испании в сезоне 2018/19.
Не пропустите: Месси пропустит ещё один матч. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Погба в "Реал", но при одном условии
-
Головин - лучший российский футболист в PES 2020, Чалов и Дзюба делят третье место
-
РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала Кубка России
-
Суд вынес приговор Турану за нападение на турецкого певца
-
Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных
Лента новостей
-
Официально: Селадес - новый главный тренер "Валенсии"
-
Осорио прокомментировал переход в "Зенит"
-
Зе Луиш - лучший форвард чемпионата Португалии в августе
-
Рамос: "Хотел поиграть в АПЛ, но я счастлив в "Реале"
-
Участие Месси в матче с дортмундской "Боруссией" под вопросом
-
Президент "Наполи" рассказал о летних переговорах по Икарди
-
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Погба в "Реал", но при одном условии
-
Головин - лучший российский футболист в PES 2020, Чалов и Дзюба делят третье место
-
"Валенсия" объявила об увольнении Марселино
-
Роналду: "Я не думаю об индивидуальных наградах"
-
Появились фотографии третьего комплекта формы "Барселоны" на текущий сезон
-
Караваев: "Получил от Дзюбы обещанный коронный пинок"
-
Компани пропустит свой прощальный матч из-за травмы
-
РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала Кубка России
-
"Локомотив" опубликовал полную заявку для участия в Лиге Чемпионов
-
"Валенсия" сменит главного тренера
-
"Зенит" традиционно поприветствовал новичков Караваева и Осорио (видео)
-
1
Туран: "Я ни в чём не виноват, меня оклеветали"
-
В Монако арестовали агента Куртуа
-
Девушка Луиса Адриано станцевала после хет-трика возлюбленного
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0