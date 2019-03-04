"Валенсия" обыграла "Атлетик", прервав серию из четырех ничьих подряд
В матче 26-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле обыграла "Атлетик" со счетом 2:0.
Счет в начале второго тайма открыл Родриго. В концовке встречи второй гол забил Гамейро. Благодаря этой победе "Валенсия" прервала серию из четырех ничьих подряд, а также поднялась на седьмое место в таблице. От еврокубковой зоны клуб отстает на одно очко. "Атлетико" остался на 11-й позиции.
"Валенсия" – "Атлетик" - 2:0 (0:0)
Голы: Родриго, 49 - 1:0, Гамейро, 89 - 2:0
"Валенсия": Нето, Ронкалья, Диакаби, Гайя, Черышев, Васс, Кондогбиа, Парехо, Ферран Торрес (Солер, 76), Родриго (Гедеш, 79), Санти Мина (Гамейро, 70).
"Атлетик": Эррерин, Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос, Мартинес, Ибаи Гомес (Сусаета, 81), Беньят (Сан Хосе, 63), Рауль Гарсия (Кодро, 66), Дани Гарсия, Муниаин, Иньяки Уильямс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Эйбар
|26
|34
|10
|Валенсия
|25
|33
|11
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|12
|Эспаньол
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22