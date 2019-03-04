"Валенсия" обыграла "Атлетик", прервав серию из четырех ничьих подряд

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"Валенсия" обыграла "Атлетик", прервав серию из четырех ничьих подряд

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле обыграла "Атлетик" со счетом 2:0.

Счет в начале второго тайма открыл Родриго. В концовке встречи второй гол забил Гамейро. Благодаря этой победе "Валенсия" прервала серию из четырех ничьих подряд, а также поднялась на седьмое место в таблице. От еврокубковой зоны клуб отстает на одно очко. "Атлетико" остался на 11-й позиции.

"Валенсия" – "Атлетик" - 2:0 (0:0)
Голы: Родриго, 49 - 1:0, Гамейро, 89 - 2:0

"Валенсия": Нето, Ронкалья, Диакаби, Гайя, Черышев, Васс, Кондогбиа, Парехо, Ферран Торрес (Солер, 76), Родриго (Гедеш, 79), Санти Мина (Гамейро, 70).

"Атлетик": Эррерин, Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос, Мартинес, Ибаи Гомес (Сусаета, 81), Беньят (Сан Хосе, 63), Рауль Гарсия (Кодро, 66), Дани Гарсия, Муниаин, Иньяки Уильямс.

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