"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)

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"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)

В матче 1/2 финала Кубка Короля "Валенсия" с минимальным счетом обыграла "Бетис" в домашнем матче.

Победный гол забил Морено Мошадо на 56-й минуте.

"Валенсия" - "Бетис" - 1:0 (2:2)

Гол: Мошадо, 56.

"Валенсия": Доменек, Габриэл, Гайя, Пиччини, Ронкалья, Васс (Солер, 75), Парехо, Коклен, Гедеш, Гамейро (Диакаби, 85), Родриго (Черышев, 68).

"Бетис": Роблес, Сидней (Феддаль, 84), Манди, Бартра, Ло Чельсо, Каналес, Гуардадо (Тельо, 79), Вильям Карвалью, Хесе, Герреро (Морон, 65), Санчес.

Первая встреча команд закончилась со счетом 2:2.

Таким образом, в финале Кубка Испании "Валенсия встретится с "Барселоной" 25 мая.

Видео гола:

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