"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)
В матче 1/2 финала Кубка Короля "Валенсия" с минимальным счетом обыграла "Бетис" в домашнем матче.
Победный гол забил Морено Мошадо на 56-й минуте.
"Валенсия" - "Бетис" - 1:0 (2:2)
Гол: Мошадо, 56.
"Валенсия": Доменек, Габриэл, Гайя, Пиччини, Ронкалья, Васс (Солер, 75), Парехо, Коклен, Гедеш, Гамейро (Диакаби, 85), Родриго (Черышев, 68).
"Бетис": Роблес, Сидней (Феддаль, 84), Манди, Бартра, Ло Чельсо, Каналес, Гуардадо (Тельо, 79), Вильям Карвалью, Хесе, Герреро (Морон, 65), Санчес.
Первая встреча команд закончилась со счетом 2:2.
Таким образом, в финале Кубка Испании "Валенсия встретится с "Барселоной" 25 мая.
Видео гола:
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|25
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|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
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|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
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|Эспаньол
|25
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|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
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|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19