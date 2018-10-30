"Валенсия" обыграла "Эбро" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

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"Валенсия" обыграла "Эбро" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

"Валенсия" в гостях обыграла "Эбро" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Матч прошел на "Ла-Ромаред" в Сарагосе.

"Эбро" - "Валенсия" -1:2.

Голы: Амелибия, 62 - 1:0, Мина, 72 - 1:1, Мина, 80 - 1:2.

"Валенсия": Доменеч, Мурильо, Везу (Кокелен, 63), Диакаби, Лато, Васс, Солер, Ли Кан Ин (Бланко, 83), Гамейро (Батшуайи, 46), Мина, Торрес.

Напомним, полузащитник "Валенсии" Денис Черышев пропустил этот матч, так как проходит восстановление после повреждения.

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