"Валенсия" обыграла "Леванте" в эпичном валенсийском дерби

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"Валенсия" обыграла "Леванте" в эпичном валенсийском дербиФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

"Леванте" на своем поле уступил "Валенсии" в валенсийском дерби в рамках 18-го тура Ла Лиги.

"Леванте" - "Валенсия" - 3:4

Голы: Кампанья, 21 - 1:0, Рохер Марти, 24 - 2:0, Гедеш, 44 - 2:1, Солер (пенальти), 50 - 2:2, Солер, 72 - 2:3, Гедеш 85 - 2:4, Барди, 90 - 3:4.

"Леванте" - Карденас, Дуарте, Везу, Клерк, Моралес (Сольдадо, 77), Кампанья, Пепелу (Мелеро, 56), Pubill Pagès, Де Фрутос (Кантеро, 86), Рохер Марти, Дани Гомес (Барди, 77).

"Валенсия" - Силлессен, Пиччини (Ирансо, 71), Диакаби, Гильямон, Гайя, Черышев (Маркос Андре, 60), Солер, Рачич (Муса, 89), Гедеш, Элдер Кошта, Дуро.

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