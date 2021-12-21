"Валенсия" обыграла "Леванте" в эпичном валенсийском дерби
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
"Леванте" на своем поле уступил "Валенсии" в валенсийском дерби в рамках 18-го тура Ла Лиги.
"Леванте" - "Валенсия" - 3:4
Голы: Кампанья, 21 - 1:0, Рохер Марти, 24 - 2:0, Гедеш, 44 - 2:1, Солер (пенальти), 50 - 2:2, Солер, 72 - 2:3, Гедеш 85 - 2:4, Барди, 90 - 3:4.
"Леванте" - Карденас, Дуарте, Везу, Клерк, Моралес (Сольдадо, 77), Кампанья, Пепелу (Мелеро, 56), Pubill Pagès, Де Фрутос (Кантеро, 86), Рохер Марти, Дани Гомес (Барди, 77).
"Валенсия" - Силлессен, Пиччини (Ирансо, 71), Диакаби, Гильямон, Гайя, Черышев (Маркос Андре, 60), Солер, Рачич (Муса, 89), Гедеш, Элдер Кошта, Дуро.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
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|13
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|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Леганес
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|14