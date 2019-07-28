"Валенсия" обыграла лиссабонский "Спортинг" в товарищеском матче

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"Валенсия" обыграла лиссабонский "Спортинг" в товарищеском матче

"Валенсия" обыграла лиссабонский "Спортинг" в товарищеском матче.

В составе победителей отметились полузащитник Жоффре Кондогбья и нападающий Кевин Гамейро.

"Спортинг" - "Валенсия" - 1:2 (1:1)

Голы: Дост, 5 - 1:0, Кондогбья, 10 - 1:1, Гамейро, 66 - 1:2.

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