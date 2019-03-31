"Валенсия" обыграла "Севилью" в гостевом матче Примеры (видео гола)

В матче 29-го тура Примеры "Валенсия" с минимальным счетом переиграла "Севилью".

Победный гол был забит Даниэль Парехо, который реализовал пенальти.

"Севилья" - "Валенсия" - 0:1.

Голы: Парехо, 45

"Севилья": Диас Санчес, Вебер, Меркадо (Гомес, 26), Каррису, Амаду(Васкес, 46), Навас, Банега, Гоналон, Промес (Сальватьерра, 67), Мунир, Бен-Йеддер.

"Валенсия": Нето, Гайя, Гарай, Габриэл, Кондогбиа, Васс, Парехо, Гедеш(Черышев, 46), Солер (Ферран Торрес, 79), Гамейро (Санти Мина, 75), Родриго.

"Валенсия", имея в активе 43 очка, занимает 6 позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. "Севилья" с таким же количеством баллов спустилась на 7 место.

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