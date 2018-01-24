"Валенсия" обыгрывает по пенальти "Алавес" и выходит в полуфинал Кубка Испании

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"Валенсия" обыгрывает по пенальти "Алавес" и выходит в полуфинал Кубка Испании

В рамках ответного поединка 1/4 финала Кубка Испании на стадионе "Мендисорроса" в Витории сошлись "Алавес" и "Валенсия". Первых матч этих команд завершился победой "летучих мышей" со счетом 2:1, что оставляло шансы обеим коллективам пройти дальше. Фаворитом встречи считались гости – подопечные Марселино в текущем сезоне показывают очень качественный футбол.

"Алавес" с первых минут завладел территориальным преимуществом и принялся искать подходы к воротам соперника. Валенсийцы по привычному для себя сценарию спокойно оборонялись. Прощупав соперника, "летучие мыши" несколько раз ответили своими атаками, в одной из которых Паулиста опасно пробил головой после подачи Парехо, и мяч пролетел лишь в считанных сантиметрах над перекладиной.

"Валенсия" выровняла игру к середине тайма, отодвинув соперника ближе к центру поля, свои же шансы "летучие мыши" искали, в основном, при стандартных положениях. Ни одна из команд не преуспевала в созидании, а вот разрушали атаки друг друга соперники на раз-два. Благодаря осторожной игре в защите первый тайм завершился без забитых голов.

В начале второй половины "Алавес" отметился неплохими ударами Дуарте и Собрино – оба цели не достигли. "Валенсия" стала опускаться еще глубже, не давая хозяевам шансов пройти их плотную оборону. Правда, один раз мяч побывал в сетке "летучих мышей" усилиями Гвидетти, однако в том эпизоде был зафиксирован офсайд.

Ближе к середине тайма "Валенсия", по аналогии с первым таймом, отодвинула игру от своих ворот, но атакующие действия не ладились ни у одной из команд. Как только у гостей стало что-то получаться у чужих ворот, Абелардо провел решающую замену. В затяжной атаке "Алавеса" Эли из глубины поля выполнил заброс в чужую штрафную, где появившейся на поле минуту назад Мунир без сопротивления отправил мяч в сетку – 1:0.

Марселино ответил не хуже: только выбежал на поле Санти Мина, как тут же выскочил он на свидание с голкипером после паса Дзадза и покатил мяч мимо Сиверы – 1:1. Футболисты "Алавеса" вновь побежали отыгрываться, и за несколько минут до конца основного времени снова вышли вперед: после подачи со стандарта Собрино оказался расторопнее всех в чужой штрафной – 2:1. Таки образом, матч перешел в дополнительное время.

Первый овертайм "Валенсия" полностью доминировала на поле, создав несколько голевых моментов, однако забить команде Марселино не удалось. В заключительные 15 минут шла уже равная борьбе, причем оба коллектива осторожничали, понимая, что один гол может все решить. В последние минуты хозяева даже тянули время, согласившись на серию пенальти. И, как оказалось, зря три сейва голкипера "Валенсии" вывели "летучих мышей" в полуфинал Кубка Испании.

"Алавес" – "Валенсия" – 2:1 (пен. 2:3)

Голы: Мунир, 73 – 1:1, Санти Мина, 77 – 1:1, Собрино, 86 – 2:1

"Алавес": Сивера, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Эли (Демирович, 85), Ибаи Гомес (Мунир, 72), Пина, Торрес, Педраса, Собрино, Гвидетти (Перес, 72).

"Валенсия": Доменек, Монтойя, Паулиста (Гарай, 23), Рубен Везу, Гайя, Максимович (Санти Мина, 77), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Вьетто (Родриго, 59), Дзадза.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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