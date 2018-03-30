"Валенсия" оценила трансферную цель "Реала" в 80 миллионов евро

"Реал" хочет купить полузащитника "Валенсии" Карлоса Солера, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Впрочем "Валенсия" не собирается расставаться с 21-летним Солером меньше, чем за 80 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Соглашение хавбека с валенсийцами действует до лета 2021 года.

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