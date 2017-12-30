"Валенсия" оценивает Дзадзу в 100 миллионов евро

Руководство "Валенсии" готовит новый контракт для нападающего Симоне Дзадзы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "летучие мыши" хотят прописать в соглашении 26-летнего итальянца сумму отступных в размере 100 миллионов евро, чтобы обезопасить футболиста от посягательств других клубов.

В этом сезоне Дзадза сыграл за "Валенсию" 15 матчей, забил 10 голов и сделал 1 ассист.

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