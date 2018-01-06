"Валенсия" одержала домашнюю победу над "Жироной"

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"Валенсия" одержала домашнюю победу над "Жироной"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Валенсия" переиграла "Жирону".

"Валенсия" – "Жирона" 2:1

Голы: Порту, 8 - 0:1, Рамальо (аг), 27 - 1:1, Парехо (пен), 48 - 2:1

"Валенсия": Нето, Габриэл, Гайя, Начо Видаль (Рубен Везу, 67), Гарай, Перейра (Максимович, 82), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Санти Мина (Вьетто, 74), Родриго.

"Жирона": Буну, Эспиноса, Рамальо, Мохика (Морено, 74), Хуанпе, Порту, Понс, Тимор, Гранель (Гарсия, 46), Маффео (Адай, 65), Стуани.

Предупреждения: Мохика (16), Перейра (24), Гарай (35), Эспиноса (55), Стуани (76), Кондогбиа (76), Тимор (84), Максимович (85), Габриэл (86).

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