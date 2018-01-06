"Валенсия" одержала домашнюю победу над "Жироной"
В рамках 18-го тура испанской Примеры "Валенсия" переиграла "Жирону".
"Валенсия" – "Жирона" 2:1
Голы: Порту, 8 - 0:1, Рамальо (аг), 27 - 1:1, Парехо (пен), 48 - 2:1
"Валенсия": Нето, Габриэл, Гайя, Начо Видаль (Рубен Везу, 67), Гарай, Перейра (Максимович, 82), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Санти Мина (Вьетто, 74), Родриго.
"Жирона": Буну, Эспиноса, Рамальо, Мохика (Морено, 74), Хуанпе, Порту, Понс, Тимор, Гранель (Гарсия, 46), Маффео (Адай, 65), Стуани.
Предупреждения: Мохика (16), Перейра (24), Гарай (35), Эспиноса (55), Стуани (76), Кондогбиа (76), Тимор (84), Максимович (85), Габриэл (86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11