"Валенсия" одержала волевую победу над "Алавесом" в кубке Испании

Теги валенсияалавес

"Валенсия" одержала волевую победу над "Алавесом" в кубке ИспанииВ первом матче 1/4 финала кубка Испании "Валенсия" на своем поле оказалась сильнее "Алавеса".

"Валенсия" - "Алавес" - 2:1

Голы: Собрино, 66 - 0:1, Гедеш, 73 - 1:1, Родриго, 82 - 2:1.

"Валенсия": Доменек, Монтойя, Габриэль, Гарай, Гайя, Перейра (Родриго, 58), Парехо, Кондогбиа, Гедеш, Вьетто (Мина, 71), Дзадза.

"Алавес": Сивера, Агиррегабирия, Алексис, Марипан, Диегес Гранде, Перес (Ибаи, 76), Пина, Торрес, Вакасо (Альфонсо, 68), Гвидетти (Мунир, 62), Собрино.

Удаление: Диегес Гранде, 77.

В параллельном матче "Атлетико" уступил "Севилье". | soccernews.ru

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